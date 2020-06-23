Почему по нескольку дней нельзя получить результаты ПЦР-теста

Всего с начала марта в регионе было проведено 20 238 тысяч тестов на COVID-19, сообщает управление здравоохранения Атырауской области.

Об этом в ходе онлайн брифинга в РСК рассказала заместитель руководителя управления Атырауской области Гульнафис Танбаева.

— Из полученных 29 620 ПЦР -тестов, на сегодня было сделано 20 238 тысяч. Сейчас поступает много жалоб по поводу сроков получения результата теста. Хочу объяснить, что лаборатории не успевают обработать все взятые образцы. Специалисты работают круглосуточно. В Национальном центре экспертизы коронавирусной инфекцией заболели 90% сотрудников, сейчас они получают все необходимое лечение. У всех есть семьи, пожилые родители, родственники. Поэтому прошу население отнестись к этому с пониманием, — сказала Гульнафис Танбаева.

Отметим, что вчера компания «ТШО» и областное управление здравоохранения заключили договоренность о передачи ПЦР-аппарата на баланс частной клинике «Caspian Medical». В ближайшее время, после соблюдения всех необходимых условий для полноценной работы лаборатории, в клинике можно будет сдавать тесты на COVID-19 и получать результаты. На данный момент обработкой ПЦР- тестов занимается медицинская лаборатория «Invivo».