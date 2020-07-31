Почему кассиры не болеют, а врачи умирают?

Пандемия коронавируса породила много вопросов. Один из самых дискуссионных – почему эпидемия смертей прошла мимо кассиров магазинов, провизоров аптек, работавших даже в пик заболеваемости? Уж кто-кто, а они ежедневно пересекаются с носителями вируса – так сказать, ни один заразный не проходит мимо. При этом маски у них часто висят под носом или на подбородке, да и в смену перчаток каждые два часа верится с трудом. Общественная служба новостейразбиралась, почему так много пострадавших медиков и нет эпидемий среди людей других профессий.

Кассиры не болеют

Представители торговых сетей отказались дать информацию о заболеваемости сотрудников COVID-19. Но заверили, что эпидемий среди продавцов-кассиров не наблюдалось. Зато Минздрав Челябинской области сам взялся тестировать кассиров. Ни у одного из 200 обследованных в апреле-мае работников магазинов не была обнаружена коронавирусная инфекция.

Опрошенные Общественной службой новостей столичные продавцы подтвердили, что среди работников не было заболевших коронавирусом. Один кассир вспомнил, что COVID-19 переболела бывшая администратор магазина. Но ее заразила родственница, работавшая в больнице.

И другие работники сферы услуг здоровы

В популярной сети салонов красоты также заверили, что с начала работы после карантинных мер ни один сотрудник не заболел COVID-19. Одна из косметологов добавила, что работники переболели сильно в феврале, но был ли это коронавирус или какой-то жесткий грипп − неизвестно.

Аналогичная ситуация и среди социальных работников, которые по роду службы еженедельно сдают тесты на коронавирус.

Так почему работники сферы обслуживания, через которых проходят потоки клиентов, остаются неуязвимы? Или все проще: коронавирус не так контагиозен и опасен, как его пытаются выдать? Тогда почему среди российских медиков число погибших от COVID-19 достигло более 600 человек?

Что не так с врачами?

Специалист в области эпидемиологии и медицинcкой статистики академик РАЕН Игорь Гундаров полагает, что коронавирусная инфекция не более опасна, чем сезонная вспышка гриппа. По крайней мере, смертность от пневмонии в 2020 году даже ниже, чем в предыдущие годы, утверждает врач.

Медиков заставляют работать в адских условиях, подрывающих здоровье

«Вспышка ничуть не больше, чем в прошлом году. Об этом говорят все цифры и графики. Кто чем заражен непонятно, поэтому отталкиваться надо от смертности. А смертность от пневмонии ниже, чем в прошлом году. Если смертность среди врачей действительно высокая, почему не создали комиссию, не разобрались в причинах?», − задается вопросом Гундаров.

Условия, в которых вынуждены работать врачи во время пандемии подрывают иммунитет и провоцируют заболевания, считает академик.

«По 8 и более часов работают в костюмах, без вентиляции и теплообмена, мочатся в памперсы. А еще на них нагоняют страх: “вы заходите в Красную зону”. Те условия, в которые загнали врачей и заставили работать − смертельно опасны. Это адские условия. Отсюда высокая смертность врачей», − утверждает медик.

Сравнения некорректны

Другие медицинские специалисты полагают, что даже сравнивать врачей и кассиров некорректно. Ведь каждая профессия имеет свои специфику.

Директор клиники госпитальной терапии Сеченовского университета академик РАН Юрий Беленковпредложил сравнить условия работы кассиров и медиков.

«Магазин − большое помещение, с высокими потолками, зачастую хорошо проветриваемое. А теперь представьте реанимацию: малое помещение, с закрытыми окнами, со своей внутренней вентиляцией и с потоком пациентов. У кассиров большой поток клиентов, но не все они больны. А у врача-реаниматолога − все пациенты с ковидом. Поэтому концентрация вируса в больнице гигантская по сравнению с магазинами. Врачи буквально вдыхают патогенные вирусы», − пояснил академик. Правда, он не учитывает, что за пределами мегаполисов магазины – это зачастую небольшие и плохо проветриваемые помещения.

Доктор Александр Мясников также считает, что уязвимость врачей кроется в специфике профессии.

«Вирусы разные, как и вирусная нагрузка. В магазине она гораздо легче, чем в медучреждениях. Больницы – всегда самое опасное место и для пациентов, и для врачей. Почему мы говорим: не надо ложиться в профбольницы для обследования? Там можно получить любую инфекцию. Поэтому мы лечим пневмонию, полученную вне больницы по-одному, а приобретенную в больнице – по-другому. Больницы – источник инфекции во всем мире», − подчеркнул врач.

Мясников добавил, что с вирусной нагрузкой в медицинских клиниках ничего нельзя сделать. Даже если разрушить здание больницы и построить новое, через полгода оно также станет источником вирусов.

Что касается опасности COVID-19, то тут нужно учитывать несколько факторов.

«Одно дело – вирус от носителя: он не злобный. А совсем другое вирус-победитель, который привел в реанимацию больного, он более патогенный. В работают больнице аппараты искусственного дыхания, тесные процедуры с больными. Все намного сложнее. И сравнивать врачей с кассирами или милиционерами просто некорректно», − подытожил Мясников.

Общественная служба новостей сообщала о готовящихся рейдах по столичным торговым сетям из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. В случае нарушения санитарных норм, введенных из-за пандемии коронавируса, магазины будут закрыты.

Вечером 30 июля из-за несоблюдения масочного режима закрыт магазин “Пятёрочка” в Москве.



Общественная служба новостей