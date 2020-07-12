Пневмония в РК: новая форма коронавируса?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает неизвестную пневмонию в Казахстане новой формой коронавирусной инфекции (КВИ), сообщает КазТАГ со ссылкой на Deutsche Welle.

«Необъяснимая вспышка пневмонии в Казахстане, вероятно, является новой формой коронавируса, которая, возможно, была неправильно диагностирована. Растущее число заражений COVID-19 в стране говорит в пользу этой версии», — сказал исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан в ходе брифинга в Женеве.

Он добавил, что ВОЗ работает с казахстанскими властями по изучению рентгеновских снимков больных пневмонией, чтобы понять, соответствуют ли они КВИ.

«Органы здравоохранения проверяют фактически проведенные тесты и качество тестирования, чтобы убедиться в отсутствии ложноотрицательных тестов», — добавил Райан.

Вместе с тем, в ВОЗ склоняются к тому, что это все же КВИ, который был неверно диагностирован.

Напомним, 9 июля на сайте посольства Китая в Казахстане было опубликовано предупреждение для китайских граждан.

«Согласно сообщениям казахстанских СМИ, с середины июня заболеваемость пневмонией в Атырау, Актобе и Шымкенте значительно возросла. На данный момент инфицировано около 500 человек и более 30 человек находятся в критическом состоянии. В первой половине этого года от пневмонии умерло 1772. Только в июне погибло 628 человек, включая граждан Китая. Смертность от этой болезни намного выше, чем от новой коронавирусной пневмонии», — говорится в сообщении на сайте посольства Китая в Казахстане.

10 июля минздрав опроверг указанную информацию, однако о ситуации с пневмонией в Казахстане в настоящий момент пишут ведущие мировые СМИ. В этот же день на расширенном заседании правительства президент Токаев заявил о необходимости признать ситуацию с пневмонией чрезвычайной.

Источник: КазТАГ