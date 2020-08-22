Площадь пожара на побережье Каспия увеличивается (ВИДЕО)

В Атырау жители пригородных поселков, расположенных на берегах реки Урал в сторону моря, делятся в соцсетях фото и видео пожара на Каспии. Даже с расстояния в более чем 20 километров видно, что площадь возгорания камышовых зарослей значительно увеличилась. Больших очагов длиной у километры уже два. Жители поселка Жанаталап, расположенного ближе всех к месту возгорания, чувствуют запах гари.

Напомним, в Атырау сегодня во второй половине дня загорелись камышовые заросли на побережье Каспийского моря. Огонь распространяется, о чем свидетельствуют увеличивающиеся клубы дыма, хорошо видимые из всей районов областного центра.

Как сообщили в ДЧС региона, камыш горит на побережье, не входящим в территорию природного резервата «Ак Жайик». Спасатели пытались проехать к месту пожара, но это болотистая и непроходимая местность. Подобраться к берегу не удалось. Вопрос с тушением огня будет решаться завтра.

«Городу ничего не угрожает», — заверили в ДЧС области.

Виктор Сутягин