Платная скорая: сколько будет стоить

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Вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният назвала стоимость вызова платной мобильной группы скорой помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

«Как сообщил министр в больницах и в службе скорой помощи будут сформированы мобильные бригады. Они на сегодня уже начали работу. Подготовлен тариф. Цена – 5 400 тенге», — сказала Ажар Гиният. 

Вице-министр пояснила, что мобильные бригады будут производить забор тестов, когда их будут вызывать больные КВИ и ОРВИ. 

«Вызовы будут платными, эти скорые не будут приезжать по два раза на один вызов. Тест будет браться один раз и результаты будут сообщаться участковому врачу», — добавила она. 

Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил , что бригадами скорой помощи будет организован забор материала для тестов на вызовах.

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