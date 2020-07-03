Платная скорая: сколько будет стоить

Вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният назвала стоимость вызова платной мобильной группы скорой помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как сообщил министр в больницах и в службе скорой помощи будут сформированы мобильные бригады. Они на сегодня уже начали работу. Подготовлен тариф. Цена – 5 400 тенге», — сказала Ажар Гиният.

Вице-министр пояснила, что мобильные бригады будут производить забор тестов, когда их будут вызывать больные КВИ и ОРВИ.

«Вызовы будут платными, эти скорые не будут приезжать по два раза на один вызов. Тест будет браться один раз и результаты будут сообщаться участковому врачу», — добавила она.

Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил , что бригадами скорой помощи будет организован забор материала для тестов на вызовах.