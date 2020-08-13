План поэтапного снятия карантина



На заседании Государственной комиссии под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрен план поэтапного снятия карантинных мер с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

О санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, предложениях по смягчению ограничительных мер, готовности регионов и субъектов предпринимательства к возобновлению деятельности доложили министр здравоохранения А. Цой, акимы г. Нур-Султан А. Кульгинов, г. Алматы — Б. Сагинтаев, Карагандинской области — Ж. Касымбек, Туркестанской области — У. Шукеев, Атырауской области — М. Досмухамбетов, председатель правления НПП «Атамекен» А. Мырзахметов и др. В период действия карантинных мер в Казахстане удалось стабилизировать эпидемиологическую ситуацию и значительно снизить нагрузку на медицинские организации. Ежесуточный прирост заражения снижен с 4% до 0,5%. Количество выздоровевших достигло 76%. Средний показатель репродуктивности снизился до 0,78, загруженность коек составляет 26%.

Государственная комиссия, рассмотрев предложения акимов регионов, а также позицию Министерства здравоохранения и других ведомств, утвердила план поэтапного снятия карантинных мер и приняла ряд решений:

1. Утвержден перечень видов деятельности субъектов предпринимательства, которые с 17 августа т. г. возобновят работу во всех регионах: ТРЦ, торговые дома (бутики), торговые сети, крытые рынки (заполняемость не более 30%, 4 м² на 1 посетителя); салоны красоты, парикмахерские, СПА центры, объекты, оказывающие косметологические услуги (4 м² на 1-го посетителя по предварительной записи); фитнес-центры без бассейнов (50% заполняемость, 5 м² на 1 посетителя), бани и сауны без бассейнов (50% заполняемость, 4 м² на 1-го посетителя); детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры (группы – не более 5 чел., по записи); дежурные группы детских дошкольных учреждений (не более 15 чел.); аттракционы на открытом воздухе (дистанция, маски, регулирование потока). Работодателям рекомендуется сохранить дистанционный формат работы для не менее 80% сотрудников.

2. С 17 августа т. г. разрешаются индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе (не более 5 человек) и спортивные тренировки для национальных сборных, клубные команды (не более 30 человек, проживание на спортивных базах, соблюдение противоэпидемических и профилактических мер).

3. С 17 августа т.г. возобновляется движение общественного транспорта при заполняемости по числу посадочных мест, обеспечении проветривания и дезинфекции на конечных остановках.

4. Сохраняется запрет на: проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных, торжественных и других массовых мероприятий, в том числе на дому; работу баров, ночных и игровых клубов, караоке, фудкортов, кинотеатров и прочих развлекательных заведений для детей и взрослых: деятельность объектов культуры, музеев, проведение конференций, выставок, форумов; работу бассейнов, городских и общественных пляжей, открытых аквапарков; работу религиозных объектов; передвижение пригородных пассажирских поездов/электричек, формирование общих вагонов, за исключением рабочих поездов, междугородних автобусов/микроавтобусов.

5. В целях дальнейшей стабилизации эпидемиологической ситуации на выходные дни будут сохранены ограничительные меры. «Масочный режим и социальное дистанцирование являются обязательными санитарными требованиями для всех и должны стать повседневными правилами в жизни граждан. Возобновлять деятельность субъектов бизнеса необходимо только при их полной готовности», — сказал Премьер-Министр РК.