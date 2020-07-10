Перекупщиков лекарств и масок задержали в Атырау

Новости, Происшествия

В Атырау полицейские выявили факты незаконной продажи лекарственных препаратов и медицинских масок.

За незаконную продажу лекарственных препаратов задержан житель города Атырау 1994 года рождения. При проверке у него дома были обнаружены и изъяты лекарственные препараты:

  • Ингавирин — 4 упаковки,
  • Дексаметазон виал – 21 упаковка,
  • Азитромицин — 3 упаковки,
  • Дексаметазон — 33 упаковки,
  • Лидокаин Буфус — 23 упаковки,
  • Метронидозол — 73 упаковки.

Медицинские препараты задержанный продавал по ценам в несколько раз превышающим рыночные.

Кроме того, в этот же день при проведении оперативных розыскных мероприятий в квартире одного из домов в микрорайоне Авангард был задержан мужчина 1985 г.р. Он занимался реализацией медицинских масок по завышенной цене.

В ходе осмотра в его квартире полицейские обнаружили и изъяли свыше 43 тысяч медицинских масок.
Напомним, что 6 июля в одном из косметологических салонов города Атырау полицейскими были обнаружены медицинские препараты, предназначенные для лечения респираторных вирусных заболеваний.

Работа по выявлению незаконных торговцев лекарственными средствами продолжается.

Administrator

Related Posts

9 июля 2020 0

Лечащие пневмонию дома получат лекарства бесплатно

9 июля 2020 0

Руководство поликлиники собирало деньги с медиков

9 июля 2020 0

Отказали в медпомощи? Куда обратиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *