Перекупщиков лекарств и масок задержали в Атырау

В Атырау полицейские выявили факты незаконной продажи лекарственных препаратов и медицинских масок.

За незаконную продажу лекарственных препаратов задержан житель города Атырау 1994 года рождения. При проверке у него дома были обнаружены и изъяты лекарственные препараты:

Ингавирин — 4 упаковки,

Дексаметазон виал – 21 упаковка,

Азитромицин — 3 упаковки,

Дексаметазон — 33 упаковки,

Лидокаин Буфус — 23 упаковки,

Метронидозол — 73 упаковки.

Медицинские препараты задержанный продавал по ценам в несколько раз превышающим рыночные.

Кроме того, в этот же день при проведении оперативных розыскных мероприятий в квартире одного из домов в микрорайоне Авангард был задержан мужчина 1985 г.р. Он занимался реализацией медицинских масок по завышенной цене.

В ходе осмотра в его квартире полицейские обнаружили и изъяли свыше 43 тысяч медицинских масок.

Напомним, что 6 июля в одном из косметологических салонов города Атырау полицейскими были обнаружены медицинские препараты, предназначенные для лечения респираторных вирусных заболеваний.

Работа по выявлению незаконных торговцев лекарственными средствами продолжается.