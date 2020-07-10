Перекупщиков лекарств и масок задержали в Атырау

В Атырау полицейские выявили факты незаконной продажи лекарственных препаратов и медицинских масок.
За незаконную продажу лекарственных препаратов задержан житель города Атырау 1994 года рождения. При проверке у него дома были обнаружены и изъяты лекарственные препараты:
- Ингавирин — 4 упаковки,
- Дексаметазон виал – 21 упаковка,
- Азитромицин — 3 упаковки,
- Дексаметазон — 33 упаковки,
- Лидокаин Буфус — 23 упаковки,
- Метронидозол — 73 упаковки.
Медицинские препараты задержанный продавал по ценам в несколько раз превышающим рыночные.
Кроме того, в этот же день при проведении оперативных розыскных мероприятий в квартире одного из домов в микрорайоне Авангард был задержан мужчина 1985 г.р. Он занимался реализацией медицинских масок по завышенной цене.
В ходе осмотра в его квартире полицейские обнаружили и изъяли свыше 43 тысяч медицинских масок.
Напомним, что 6 июля в одном из косметологических салонов города Атырау полицейскими были обнаружены медицинские препараты, предназначенные для лечения респираторных вирусных заболеваний.
Работа по выявлению незаконных торговцев лекарственными средствами продолжается.