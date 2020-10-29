Пассажиры без ПЦР- справки 7 дней проведут на карантине

Увеличен срок карантина для пассажиров, прибывших в страну без ПЦР-справок. Об этом говорится в новом постановлении главного государственного санитарного врача Казахстана.

«Прибывшие граждане РК, лица, имеющие вид на жительство на территории Республики Казахстан, при отсутствии справки подлежат изоляции в карантинный стационар до 7 суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР», — говорится в новом постановлении.

После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19, прибывшим лицам с отрицательным результатом на COVID-19 проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки согласно приложению 3 к настоящему постановлению. Прибывшие лица с положительным результатом на COVID-19 госпитализируются в инфекционный стационар.