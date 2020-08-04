Пассажира без маски сняли с авиарейса Атырау–Актау

В Линейное отделение полиции в аэропорту г. Атырау от представителя авиакомпании АО «Qazaq Air» поступило сообщение о том, что при посадке пассажиров на авиарейс сообщением «Атырау–Актау» обнаружен правонарушитель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

Как проинформировал первый заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Калижан Кобландин, при проверке транспортные полицейские установили 60-летнего жителя г. Актобе, который не выполнял распоряжения командира и других членов экипажа, то есть категорически отказался надевать защитную маску, т ем самым нарушил требование карантина.

Также этот пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердилось результатом проведенной экспертизы. Недисциплинированный пассажир был снят с вышеуказанного авиарейса.

«В отношении правонарушителя составлены административных протокола по ст.440 ч.1 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) и ст.566 КоАП РК (Нарушение правил поведения на воздушном судне) и наложено административное взыскание в виде штрафа 8 МРП (22 224 тенге — прим.ред.)», — сообщил полковник полиции.

Также в отношении пассажира составлен административный протокол по ст.425 КоАП РК (Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов), который направлен в Атырауское отделенческое управление контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте.