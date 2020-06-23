От коронавируса скончались пятеро местных жителей

Число летальных случаев от Covid-19 достигло четырнадцати человек, сообщает управление здравоохранения Атырауской области.

По информации облздрава, все скончавшиеся – женщины 1978, 1976, 1960, 1943, 1963 годов рождения. 42-летняя жительница г.Атырау поступила в отделение реанимации второй областной больницы 18 июня с внебольничной двухсторонней полисегментарной пневмонией тяжелой формы, у нее был взят анализ на COVID-19. Пациентка была доставлена в медучреждение с сопутствующим диагнозом «Злокачественное новообразование прямой кишки», ранее прошла три курса химиотерапии. 19 июня состояние пациентки ухудшилось, в 22.30 была диагностирована клиническая смерть. Посмертный диагноз – коронавирусная инфекция, септический шок, полиорганная недостаточность.

44-летняя жительница г.Кульсары Жылыойского района поступила в инфекционный стационар второй областной больницы 12 июня с диагнозом двухсторонняя полисегментарная пневмония тяжелой формы, наблюдалась дыхательная недостаточность 3 степени. Состояние при поступлении оценивалось как крайне тяжелое, нестабильное за счет дыхательной недостаточности и интоксикации, а также сердечно сосудистой недостаточности. Поддержка дыхания осуществлялось на инвазивном аппарате ИВЛ в медикаментозном состоянии. 14 июня был уточнен диагноз – коронавирусная инфекция. Пневмония дала осложнение в виде септицемии и токсического нефрита, сопутствующее заболевание – ожирение. Состояние пациентки резко ухудшилось 22 июня в 21.30, была диагностирована клиническая смерть.

60-летняя жительница г.Атырау была доставлена в инфекционный стационар второй областной больницы г.Атырау 21 июня с двусторонней пневмонией тяжелой формы. При поступлении находилась в постинфарктном состоянии после стентирования. Имела хронические заболевания – артериальную гипертензию 3 ст. и сахарный диабет 2 типа. При поступлении состояние пациентки оценивалось как крайне тяжелое, было обусловлено дыхательной недостаточностью, фоновыми заболеваниями сердечно – сосудистой системы. Состояние пациентки резко ухудшилось, 22 июня в 6.10 была диагностирована клиническая смерть. Причина смерти — острая сердечнососудистая, дыхательная недостаточность, интоксикация организма, двухсторонняя полисегментарная пневмония тяжелой формы, дыхательная недостаточность 3.ст. Уточненный диагноз — коронавирусная инфекция.

77-летняя жительница г.Атырау поступила в инфекционный стационар 18 июня с диагнозом внебольничная двухсторонняя полисегментарная пневмония. Пенсионерка имела сопутствующие заболевания — ишемическую болезнь сердца и артериальную гипертензию. Пневмония дала осложнение в виде интоксикации организма, дыхательной недостаточности 3.ст. При поступлении состояние пациентки оценивалось как крайне тяжелое, было обусловлено дыхательной недостаточностью, фоновыми заболеваниями сердечно – сосудистой системы. 22 июня состояние пенсионерки резко ухудшилось, диагностирована клиническая смерть 22 июня в 10.30. Причина смерти: Острая легочно-сердечная недостаточность. Уточнен диагноз «COVID-19».

57-летняя жительница Жылыойского района была доставлена в провизорный стационар при ЦРБ каретой скорой помощи 22 июня. Ранее обратилась с симптомами ОРВИ в участковую поликлинику. Была обследована как контактная с ранее заболевшим пациентом. Исследование КТ показало двухстороннюю полисегментарную пневмонию с поражением 50% легких. Сопутствующее заболевание – глаукома, имеет инвалидность 3 группы. По месту лечения была переведена в инфекционное отделение в палату интенсивной терапии, по рекомендации реаниматолога второй областной больницы была подключена к аппарату ИВЛ. 23 июня состояние пациентки резко ухудшилось, диагностирована клиническая смерть, посмертный диагноз – коронавирусная инфекция, дыхательная недостаточность.

На сегодняшний день число летальных исходов от коронавирусной инфекции достигло 14 случаев.