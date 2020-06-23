От коронавируса скончались пятеро местных жителей

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Число летальных случаев от Covid-19 достигло четырнадцати человек, сообщает управление  здравоохранения Атырауской области. 

По информации облздрава, все скончавшиеся – женщины 1978, 1976, 1960, 1943, 1963 годов рождения. 42-летняя жительница г.Атырау  поступила в отделение реанимации второй областной больницы 18 июня с внебольничной  двухсторонней  полисегментарной  пневмонией тяжелой формы, у нее был взят анализ  на  COVID-19.  Пациентка  была доставлена в медучреждение с  сопутствующим диагнозом  «Злокачественное новообразование прямой кишки», ранее прошла три курса  химиотерапии. 19 июня состояние пациентки ухудшилось, в 22.30 была диагностирована клиническая смерть. Посмертный диагноз – коронавирусная инфекция, септический шок, полиорганная недостаточность. 

44-летняя  жительница г.Кульсары Жылыойского  района поступила в инфекционный стационар второй областной больницы 12 июня с диагнозом двухсторонняя полисегментарная пневмония тяжелой формы,  наблюдалась  дыхательная недостаточность 3 степени.  Состояние при поступлении оценивалось  как  крайне тяжелое, нестабильное  за счет дыхательной недостаточности и интоксикации, а также сердечно сосудистой недостаточности. Поддержка дыхания осуществлялось  на инвазивном аппарате ИВЛ  в медикаментозном состоянии. 14 июня был уточнен диагноз – коронавирусная инфекция. Пневмония дала осложнение в виде септицемии и токсического нефрита, сопутствующее заболевание – ожирение. Состояние пациентки резко ухудшилось  22 июня в 21.30, была диагностирована клиническая смерть. 

60-летняя жительница г.Атырау была доставлена в инфекционный стационар второй областной больницы г.Атырау 21 июня с двусторонней  пневмонией  тяжелой  формы. При поступлении находилась в постинфарктном  состоянии  после стентирования. Имела хронические заболевания – артериальную  гипертензию  3 ст. и сахарный диабет 2 типа. При поступлении состояние пациентки оценивалось как  крайне тяжелое, было обусловлено дыхательной недостаточностью, фоновыми заболеваниями сердечно – сосудистой системы.  Состояние пациентки резко ухудшилось, 22 июня в 6.10 была диагностирована клиническая смерть.  Причина смерти — острая сердечнососудистая, дыхательная недостаточность, интоксикация организма, двухсторонняя полисегментарная пневмония  тяжелой формы,  дыхательная недостаточность 3.ст. Уточненный  диагноз  — коронавирусная инфекция. 

77-летняя жительница г.Атырау поступила в инфекционный стационар 18 июня с диагнозом  внебольничная двухсторонняя полисегментарная пневмония. Пенсионерка  имела  сопутствующие заболевания  — ишемическую болезнь сердца и артериальную  гипертензию. Пневмония дала осложнение в виде интоксикации  организма, дыхательной  недостаточности 3.ст.  При поступлении состояние пациентки оценивалось как  крайне тяжелое, было  обусловлено дыхательной недостаточностью, фоновыми заболеваниями сердечно – сосудистой системы. 22 июня состояние пенсионерки резко ухудшилось, диагностирована клиническая смерть 22 июня в 10.30. Причина смерти: Острая легочно-сердечная недостаточность. Уточнен диагноз «COVID-19». 

57-летняя жительница Жылыойского района была доставлена в провизорный стационар при ЦРБ  каретой скорой помощи 22 июня. Ранее обратилась с симптомами ОРВИ в участковую поликлинику. Была обследована  как контактная с ранее заболевшим пациентом. Исследование КТ показало двухстороннюю полисегментарную пневмонию с поражением 50% легких. Сопутствующее заболевание – глаукома, имеет инвалидность  3 группы.  По месту лечения  была переведена в инфекционное отделение в палату интенсивной терапии,  по рекомендации реаниматолога второй областной больницы была подключена к аппарату ИВЛ. 23 июня состояние пациентки резко ухудшилось, диагностирована клиническая смерть, посмертный диагноз – коронавирусная инфекция, дыхательная недостаточность. 

На сегодняшний день число летальных исходов от коронавирусной инфекции достигло 14 случаев.

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