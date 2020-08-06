ОПГ выдала фиктивных счетов-фактур на 1.8 млрд тенге

В рамках противодействия теневой экономике в 2,5 раза увеличилось количество выявленных преступлений по фактам выписки фиктивных счетов-фактур: с 94 за 6 месяцев 2019 года до 242 за аналогичный период т.г. Об этом говорилось на совещании в Аппарате Совета Безопасности с участием министра финансов Е.К. Жамаубаева и председателя Комитета по финансовому мониторингу Ж.К. Элиманова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как отмечалось на совещании, продолжается активная работа по борьбе с организованными формами преступности в этой сфере. К примеру, в Атырауской области в суд направлено уголовное дело в отношении организованной преступной группы, которая выдала фиктивные счета-фактуры на 1,8 млрд. тенге. В результате принятых мер, в том числе законодательного характера, сумма обналичивания денежных средств впервые за пять лет снизилась на 36%.