Online-консультации врачей запустили в регионе

Медицина, Новости

В Атырауской области запустили online-консультации врачей. Консультации по лечению на дому для больных с легкой формой коронавируса и вирусными инфекциями проводят квалифицированные медики.

«В связи с увеличением  инициированных COVID-19, пациентам оказывается консультативная помощь в течение 24 часов в режиме online.  Жители региона на все свои вопросы будут получать максимально эффективные и необходимые ответы», — рассказал руководитель управления здравоохранения Атырауской области Нурлыбек Кабдыкапаров. 

Позвонив на номера 103, 109 и 112 можно получить подробную информацию о том, как лечиться на дому, о правилах изоляции, о том, какие лекарственные препараты нужно принимать и в течение какого времени. Операторы автоматически переключат звонившего на врачей, которые готовы дать всю необходимую информацию.  

«На сегодняшний день в колл-центр привлечены 28 врачей общей практики. Они согласно алгоритму лечения коронавирусной инфекцией, ОРВИ и пневмонии оказывают консультативную помощь. Это позволит разгрузить работу скорой медицинской помощи, куда, в первую очередь, обращаются больные. Врачи разъясняют какие симптоматические лечения необходимо получить. Это позволяет населению на дому получить необходимую консультацию»,- рассказал Нурлыбек Кабдыкапаров.

Отметив, что для  пациентов, особенно в условиях ограничительных карантинных мер, это экономия времени, безопасность и эффективность получения медицинских услуг.

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