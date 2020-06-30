Около 4 тыс медиков обучат алгоритму лечения Covid-19

Об этом рассказал руководитель управления Атырауской области Нурлыбек Кабдыкапаров.

По информации главного врача региона, сегодня в области трудятся около 4000 медиков. В настоящее время все они проходят специальное обучение алгоритму диагностики, госпитализации и лечения Covid-19. Большая часть медиков будет задействована в борьбе с коронавирусом в стационарах.

— Печальная статистика — с начала пандемии в области коронавирусом заразились 115 медиков, из них 38 врачей, остальные — средний и младший персонал. По мере выздоровления они вновь приступают к своим прямым обязанностям — спасению жизней людей.

Мы должны уважать труд каждого медицинского работника, — рассказал Нурлыбек Кабдыкапаров.