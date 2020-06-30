Около 4 тыс медиков обучат алгоритму лечения Covid-19

Медицина, Новости

Об этом рассказал руководитель управления Атырауской области Нурлыбек Кабдыкапаров. 

По информации главного врача региона, сегодня в области трудятся около 4000 медиков. В настоящее время все они проходят специальное обучение алгоритму диагностики, госпитализации и лечения Covid-19. Большая часть медиков будет задействована в борьбе с коронавирусом в стационарах. 

— Печальная статистика — с начала пандемии в области коронавирусом  заразились 115 медиков, из них 38 врачей, остальные — средний и младший персонал. По мере выздоровления они вновь приступают к своим прямым обязанностям — спасению жизней людей. 

Мы должны уважать труд каждого медицинского работника, — рассказал Нурлыбек Кабдыкапаров.

Administrator

Related Posts

30 июня 2020 0

Подробности о новых больных коронавирусом

30 июня 2020 0

В карантинные и провизорные стационары придут волонтеры

30 июня 2020 0

Бизнесмены приобрели аппарат ИВЛ для инфекционного стационара

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *