Обращение от имени атыраусцев к Президенту

Уважаемый Президент Республики Казахстан — Касым-Жомарт Кемелевич Токаев!

На протяжении многих лет Атырауская область была и есть, главным донором республиканского бюджета. Мы гордимся тем, что мы всегда протягивали руку помощи для наших соотечественников, когда они оказывались в трудном положении.

К сожалению, сегодня Атырауская область сама в большой беде!!! Больных с короновирусной инфекцией с каждым днем становится все больше и больше. Атырауская область на сегодня вышла в единоличные лидеры в стране. Ежедневный прирост больных составляет уже несколько сотен случаев. В стационарах погибают большое количество людей.

Пожалуй, у нас не осталось человека, которого не коснулась данная трагедия.

Регион охвачен паникой, неопределенностью. В больницах катастрофически не хватает персонала. Скорая помощь приезжает к больным через 4-5 часов, после вызова.

Все поликлиники закрыты. Ситуация во всех 7 районах области — угрожающая, особенно Кзылкогинский и Макатский районы не справляются с потоками больных. Очень высокая смертность! Люди предоставлены самим себе.

Касым-Жомарт Кемелевич!

Учитывая вышеописанные обстоятельства, мы просим Вас направить нам врачей из других стран (Россия, Ю.Корея и др.).

Атырауская область очень нуждается в докторах с успешным опытом борьбы с короновирусной инфекцией.

К сожалению, ситуация критическая! Медлить нельзя!!! Мы, как люди находящиеся в эпицентре событий, доводим до Вас нашу боль, крик наших сердец!

Обратите внимание на стон и хрип Атырауской области.

С уважением:

1.Ирак Елекеев-Казахстанский государственный и общественный деятель, заслуженный юрист Республики Казахстан;