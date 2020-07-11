Обращение от имени атыраусцев к Президенту

Уважаемый Президент Республики Казахстан — Касым-Жомарт Кемелевич Токаев!
На протяжении многих лет Атырауская область была и есть, главным донором республиканского бюджета. Мы гордимся тем, что мы всегда протягивали руку помощи для наших соотечественников, когда они оказывались в трудном положении.
К сожалению, сегодня Атырауская область сама в большой беде!!! Больных с короновирусной инфекцией с каждым днем становится все больше и больше. Атырауская область на сегодня вышла в единоличные лидеры в стране. Ежедневный прирост больных составляет уже несколько сотен случаев. В стационарах погибают большое количество людей.
Пожалуй, у нас не осталось человека, которого не коснулась данная трагедия.
Регион охвачен паникой, неопределенностью. В больницах катастрофически не хватает персонала. Скорая помощь приезжает к больным через 4-5 часов, после вызова.
Все поликлиники закрыты. Ситуация во всех 7 районах области — угрожающая, особенно Кзылкогинский и Макатский районы не справляются с потоками больных. Очень высокая смертность! Люди предоставлены самим себе.
Касым-Жомарт Кемелевич!
Учитывая вышеописанные обстоятельства, мы просим Вас направить нам врачей из других стран (Россия, Ю.Корея и др.).
Атырауская область очень нуждается в докторах с успешным опытом борьбы с короновирусной инфекцией.
К сожалению, ситуация критическая! Медлить нельзя!!! Мы, как люди находящиеся в эпицентре событий, доводим до Вас нашу боль, крик наших сердец!
Обратите внимание на стон и хрип Атырауской области.
С уважением:
1.Ирак Елекеев-Казахстанский государственный и общественный деятель, заслуженный юрист Республики Казахстан;
- Айгуль Улкенбаева-Домбристка, Заслуженная артистка Республики Казахстана;
3.Едил Кусайынов-Этномузыкант. Заслуженный деятель Республики Казахстана;
4.Ринат Гайсин- Композитор, Заслуженный деятель Республики Казахстана;
- Сембек Жумагалиев- Заслуженный деятель Республики Казахстана;
- Адил Койтанов-Кавалер ордена «Курмет» РК;
- Жанна Орынбасарова- Известная казахстанская эстрадная джазовая певица;
8.Салтанат Рахимова-Профсоюзный лидер,юрист,депутат городского маслихата;
9.Ерлан Кумискалиев — общественный деятель;
10.Турсын Калимова-Член Союза журналистов РК, собственный корреспондент газеты «Айкын».