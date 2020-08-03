Областная больница готовится проводить сложные операции

Атырауская областная больница сокращает количество инфекционных мест и готовится к плановому лечению пациентов и операциям. В настоящее время в больнице создается чистая зона.

«Теперь мы начнем лечить профильных больных, нуждающихся в хирургическом вмешательстве и реабилитации. В середине августа мы планируем провести первые сложные операции», — сказал главный врач Атырауской областной больницы Ербол Имангалиев.

Напомним. Атырауская областная больница с начала июля работала в качестве инфекционного стационара на 400 коек. В настоящее время здесь уменьшилось число больных.

«Ранее в приемное отделение поступало около 60 больных с инфекционными заболеваниями в сутки. Сейчас мы принимаем до 15 больных. На сегодняшний день в инфекционном стационаре находятся 137 больных. Теперь с августа мы готовимся к приему 200 пациентов и плановому лечению»,- говорит главный врач Атырауской областной больницы Ербол Имангалиев.

Проинформировав, что пациенты с инсультами и травмами проступали в отделения Атырауской областной больницы и во время пандемии, ведут непрерывный прием больных.