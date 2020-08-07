Область готовится к второй волне КВИ 19

В ходе внеочередной сессии областного маслихата аким области Махамбет Досмухамбетов рассказал о ситуации по КВИ.

По его словам, на 5 августа по области зарегистрировано 10467 зараженных КВИ. Из них по городу Атырау 5000 человек, 2070 человек выявлено на Тенгизском месторождении, 2694 жителей заболели в районах области. На последней неделе средний показатель по заболеваемости составил 42 человека в сутки, по сравнению с прежними показателями снижение на 54 процента. В пик заболеваемости регистрировали в среднем 92 человека в сутки.

-На сегодня выздоровело 7537 человек, число погибших составило 29 человек. С начала пандемии по области проведено 167 тысяч ПЦР тестов, на сегодня есть 85 тысяч ПЦР тестов. С января по области пневмонией заболели 8150 атыраусцев. По сведения минздрава и статистическим данным с 1 по 5 августа зарегистрировано 326 больных короновирусной пневмонией.

На 28 июля на амбулаторном лечении с диагнозом пневмония зарегистрировано 3154 человек, на сегодня число больных сократилось до 709 человек, то есть уменьшилось в 4 раза. Все это результат беззаветного труда медиков Атырау, -подчеркнул М. Досмухамбетов.

С апреля текущего года по области число койко- мест в инфекционной больнице выросло в 9 раз, а в провизорных стационарах в 2,8 раз. В связи с уменьшением количеством больных с 3 августа число койко-мест в инфекционной больнице сократили на 26 процентов, в провизорных стационарах на 20 процентов. При увеличении количество больных все готово для увеличения койко-мест. На сегодня 703 человека принимает стационарное лечение, в реанимации к ИВЛ подключено 36 человек. Койко-мест в инфекционной больнице занято на 50 процентов, в провизорных –на 42 процента.

За последние три недели в область завезено более 110 тонны лекарственных средств на сумму 1 млрд. тенге. Для обеспечения запасов аптек на закуп лекарственных средств СПК «Атырау» выделено 500 млн. тенге.

С начала пандемии на борьбе с КВИ было задействовано 2081специалистов, из них 491заболело, погибло 13 медиков.

Как отметил аким области, ситуация на сегодня стабилизирована, но по прогнозам ожидается вторая волна заболевания, поэтому идет подготовка.

На сегодня свободна Махамбеткая противотуберкулезная больница на 110 мест, и она готовится к принятию больных, в областной больнице есть 200 коек-мест. В областной и инфекционных больницах и кардиологическом центре Атырау будут установлены кислородные станции.

В городе Кульсары компания «ТШО» возводила районную больницу на 175 мест в рамках социальной программы «Игилик», по договоренности проект лечебного учреждения увеличен на 275 мест. Также к осени в райцентре будет построена модульная больница на 200 мест. При необходимости она временно будет использоваться, как инфекционная больница, в другое время заработает, как районная больница на 245 мест. Население города Кульсары составляет 60 тысяч человек, в районе проживает 80 тысяч человек.

Кроме того, по договоренности в городе Атырау компания НКОК построит к осени больницу на 200 мест. Регион обеспечен необходимым запасом средств защиты –костюмы, маски, перчатки. ​

Алма ТУРГАНОВА