О блокпостах между городами и регионами

Блокпосты на въезде и выезде из столицы устанавливать не будут. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов на брифинге в СЦК, передает «Казинформ».

«В никаких справках для въезда и выезда необходимости нет. Во-вторых, блокпосты между городами, между регионами устанавливаться не будут. В-третьих, будет приостановлено именно пассажирское автобусное сообщение между регионами», — сказал Ералы Тугжанов, отвечая на вопросы.

Напомним, сегодня Госкомиссия приняла решение о введении с 5 июля ограничительных мер на 14 дней.