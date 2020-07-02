О блокпостах между городами и регионами

Власть, Новости

Блокпосты на въезде и выезде из столицы устанавливать не будут. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов на брифинге в СЦК, передает  «Казинформ».                                           

«В никаких справках для въезда и выезда необходимости нет. Во-вторых, блокпосты между городами, между регионами устанавливаться не будут. В-третьих, будет приостановлено именно пассажирское автобусное сообщение между регионами», — сказал Ералы Тугжанов, отвечая на вопросы. 

Напомним, сегодня Госкомиссия приняла решение о введении с 5 июля ограничительных мер на 14 дней.

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