О бесплатных лекарствах в поликлиниках

Сейчас Единый дистрибьютор проводит процедуры закупа, и через 10 дней препараты уже будут доступны для пациентов, проходящих лечение от КВИ на амбулаторном уровне. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова на своей странице в Facebook.

«Новая коронавирусная инфекция COVID-19 всего за несколько месяцев в корне изменила нашу жизнь. Мы привыкаем к самоизоляции, строгому соблюдению правил гигиены. Внимательно прислушиваемся к собственным симптомам и приучаемся нести ответственность перед другими людьми, соблюдая дистанцирование, и осознавая, что при бессимптомном течении заболевания можем стать невольными виновниками чужого заражения. Учимся проявлять бдительность к собственному здоровью, ведь течение заболевания трудно предсказать, — пишет вице-министр.

— Учитывая, что во многих случаях заболевание протекает в легкой или средней степени тяжести, но, тем не менее, требует медикаментозной поддержки для облегчения течения заболевания и предотвращения осложнений, Объединенная комиссия по качеству медицинских услуг МЗ РК одобрила включение в протокол диагностики и лечения КВИ 5 препаратов для пациентов, которые проходят лечение заболевания на амбулаторном уровне. Это противовоспалительные препараты Парацетамол и Ибупрофен, и антикоагулянты Ривароксабан, Апиксабан и Дабигатран».

Также Л. Бюрабекова напомнила, для того, чтобы пациенты могли бесплатно получать эти препараты на амбулаторном уровне, были внесены изменения в ряд нормативных документов. Эти препараты включены в перечень лекарственных средств для бесплатного лекарственного обеспечения на амбулаторном уровне (Приказ МЗ РК №666), в список лекарственных препаратов, закупаемых у Единого дистрибьютора.

«Для лечения коронавирусной инфекции ведутся переговоры с производителями по закупу оригинальных антикоагулянтов Ксарелто производства компании Байер (Ривароксабан), Эликвис производства компании Пфайзер (Апиксабан) и Прадакса производства компании Берингер Ингельхайм (Дабигатран)», — отметила она.

По словам вице-министра, все регионы уже подали заявки на вновь включенные препараты. Сейчас Единый дистрибьютор проводит процедуры закупа, и через 10 дней препараты уже будут доступны для пациентов, проходящих лечение от КВИ на амбулаторном уровне.

«Пациенты смогут бесплатно получить эти препараты в своих поликлиниках по месту прикрепления в случае диагностирования коронавирусной инфекции и строго по назначению лечащего врача. В случае отказа в обеспечении перечисленными препаратами, пациентам нужно обратиться в контакт-центр Единого дистрибьютора по короткому номеру 1439. Операторы разберутся в причинах проблемы и посодействуют в обеспечении лекарствами», — сообщила Людмила Бюрабекова.