Новый руководитель управления культуры

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Распоряжением акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова назначен руководитель управления культуры, архивов и документации Атырауской области. 

Новым руководителем областного управления культуры, архивов и документации назначен Рыскалиев Акылбек Аманбаевич, сообщает пресс-служба акима Атырауской области.

Акылбек Рыскалиев родился в 1971 году. 

В 1992 году выпускник Шымкентского педагогического института культуры имени Аль-Фараби по специальности «организатор-методист культурно-просветительной работы». В 2010 году окончил  Атырауский государственный Университет имени Х.Досмухамедова по специальности «бакалавр государственного и местного управления». 

Трудовую деятальность начал в 1992 году – методистом методического центра государственного учреждения «Исатайский районный отдел культуры» Атырауской области. До 2001 года работал в этом же учреждении на различных должностях — от заведующего методическим центром до директора дома культуры.  

В 2006 году продолжил трудовую деятельность в ГУ «Аппарат акима Аккистауского сельского округа», заместителем акима Исатайского района. 

В 2012 году был назначен руководителем отдела культуры и развития языков Исатайского района. 

Последнее место работы – руководитель отдела культуры и развития языков города Атырау.

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