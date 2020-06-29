Новый руководитель управления культуры

Распоряжением акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова назначен руководитель управления культуры, архивов и документации Атырауской области.

Новым руководителем областного управления культуры, архивов и документации назначен Рыскалиев Акылбек Аманбаевич, сообщает пресс-служба акима Атырауской области.

Акылбек Рыскалиев родился в 1971 году.

В 1992 году выпускник Шымкентского педагогического института культуры имени Аль-Фараби по специальности «организатор-методист культурно-просветительной работы». В 2010 году окончил Атырауский государственный Университет имени Х.Досмухамедова по специальности «бакалавр государственного и местного управления».

Трудовую деятальность начал в 1992 году – методистом методического центра государственного учреждения «Исатайский районный отдел культуры» Атырауской области. До 2001 года работал в этом же учреждении на различных должностях — от заведующего методическим центром до директора дома культуры.

В 2006 году продолжил трудовую деятельность в ГУ «Аппарат акима Аккистауского сельского округа», заместителем акима Исатайского района.

В 2012 году был назначен руководителем отдела культуры и развития языков Исатайского района.

Последнее место работы – руководитель отдела культуры и развития языков города Атырау.