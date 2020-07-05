Названы возможные сроки начала второй волны коронавируса

Вторая волна коронавирусной инфекции COVID-19 может прийтись на ноябрь-декабрь, когда ежегодно фиксируется сезонная вспышка ОРВИ, заявил экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман.

«Мы ожидаем большую волну в ноябре-декабре. При этом надо понимать, что в ноябре-декабре будет рост (как каждый год) респираторных заболеваний», — цитирует его РИА Новости.

По словам Эйдельмана, трудность будет заключаться в том, чтобы «отличить больных, которые кашляют, чихают, от тех, у кого COVID-19».

Он также заявил, что к этому времени должна быть полностью мобилизована система здравоохранения, так как осенняя вспышка может стать намного значительнее летней.

«Однозначно количество заболевших в мире растёт. Есть страны, в которых этот рост маленький, как в Италии, как в Германии. Есть страны, где рост очень значительный, например в Индии», — отметил профессор.

В то же время он выразил мнение, что не стоит в случае следующей вспышки коронавируса вводить ограничения по всей стране, а необходимо прибегать к методу региональных карантинов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятной вторую волну эпидемии коронавируса в столице.

Доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.