Распоряжением акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова назначен руководитель управления строительства Атырауской области. Им стал Басаров Тимур Кинжебаевич, сообщает пресс-служба акима Атырауской области.

Тимур Басаров родился в 1979 году. В 1994 году выпускник Уральского строительного техникума. Окончил Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальности «бакалавр строительства». Также получил специальность «магистра экономики и бизнеса» в финансовой академии.

Трудовую детальность начал в 1998 году – мастером строительных работ, инженер по строительству в производственном кооперативе г.Уральска.

В 2004 году продолжил трудовую деятельность в ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» в Западно-Казахстанской области.

С 2008 по 2016 годы работал на различных должностях от главного специалиста до заместителя руководителя управления строительства акимата Западно-Казахстанской области.

Последнее место работы – руководитель отдела строительства акимата г.Атырау.