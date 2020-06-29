Назначен аким Жылыойского района

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов представил активу акима Жылыойского района, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

-По согласованию с администрацией Президента, одобрением депутатов маслихата Жылыойского района и моим решением акимом Жылыойского района назначить Жамалова Халела Жамаловича, — сказал Махамбет Досмухамбетов.

Глава региона поблагодарил бывшего акима Жылыойского района Азамата Бекета за проведенную работу и пожелал дальнейших успехов. Перед новым акимом района глава региона поставил ряд конкретных задач по улучшению социально-экономического развития района. В частности, глава региона уделил обратить внимание на вопросы трудоустройства, жилищного строительства, обеспечению водоснабжения района, строильтельства социальных объектов, общественной безопасности.

Жамалов Халел Жамалович — родился 15 августа 1962 года в городе Кульсары Жылыойского района.

Образование высшее. В 1985 году окончил в городе Алматы политехнический институт имени В.И.Ленина. Специальность – инженер-механик.

Трудовую деятельность начал в 1985 году дизелистом в Южно- Эмбинской нефтеразведочной экспедиции.

В 1985-1989 годы занимал должности машиниста, механика в Южно- Эмбинской нефтеразведочной экспедиции. В 1989-1991 годы занимал должности в АО «Тенгизмунайгаз» в Тенгизском УТТ – ведущего инженера МТС, начальника отдела, главного инженера.

В период с 1991 по 1999 годы занимал должности директора производственного кооператива, начальника отдела, главного менеджера отдела маркетинга, директора департамента маркетинга, в 2000-2002 годы главный менеджер в ТОО «Горизонт», в 2002-2004 годы исполняющий обязанности директора в ТОО «Бургылау».

Начиная с 2005 года занимает должность главного менеджера в ТОО «Горизонт». Депутат Жылыойского районного маслихата 4,5,6 созывов.