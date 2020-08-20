Нарушаем: в Атырау продолжают проводить свадьбы

Более 1600 нарушений карантинного режима выявлено в Атырауской области с 5 июля по 19 августа.

Подавляющее большинство нарушений (1343) совершено физическими лицами, а 325 — юридическими лицами. При этом почти 1000 нарушений пришлись на город Атырау.

— Несоблюдение масочного режима – 196 фактов, режима работы офисов и точек общепита, ночных клуб и букмекерских контор – 46 случаев, салонов красоты, сауны – 5, торговых точек – 154. Выявлено 35 фактов проведения семейных торжеств, несмотря на запрет, — сообщили в пресс-службе департамента полиции. – Например, 12 августа владелец ресторана, расположенного по улице Сыдыкова, открыл свое заведение для празднования дня рождения. Еще один день рождения отпраздновали 15 августа в коттедже по проспекту Бейбарыс. Свадьбу с приглашением сорока гостей сыграл житель села Миялы.

Более того, в нарушение запрета 14 августа открылось кафе на улице Гумарова. В этот же день в городе Кульсары приостановили работу продуктового магазина, нарушившего регламент во время карантина.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Атырауской области, все материалы, собранные по фактам невыполнения карантинных требований и ограничительных мер, переданы в управление контроля и качества безопасности товаров и услуг для принятия соответствующего решения.

Светлана НОВАК

Фото из открытых источников