Наградили помогавших задержать подозреваемого в педофилии

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В Атырау  наградили    помогавших задержать подозреваемого в педофилии.                                         

«В Департаменте полиции наградили троих жителей города, оказавших  6 августа  содействие в задержании  подозреваемого в преступлении  в микрорайоне Коктем. Где мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался совершить насильственные действия сексуального характера в  отношении малолетней. Благодаря помощи  очевидцев нарядом полиции  подозреваемый  был задержан и водворен в изолятор временного содержания. Начальник Департамента полиции полковник полиции Камза Умбеткалиев пригласил  Шамиля Кулиева, Артура Новикова и 16-летнего  Алишера Тулеген, чтобы поблагодарить за помощь в задержании подозреваемого в тяжком преступлении.  Начальник Департамента, соблюдая санитарные   требования карантинного режима принял  и вручил им Благодарственные письма и подарки»,- рассказали в пресс-службе ДП области. 

Сообщив, что Камза Умбеткалиев  особо поблагодарил  16-летнего Алишера   и  подарил  сотовый телефон, призвав в будущем  пойти на службу  в органы внутренних дел.

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