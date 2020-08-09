В Атырау наградили помогавших задержать подозреваемого в педофилии.



«В Департаменте полиции наградили троих жителей города, оказавших 6 августа содействие в задержании подозреваемого в преступлении в микрорайоне Коктем. Где мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался совершить насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней. Благодаря помощи очевидцев нарядом полиции подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания. Начальник Департамента полиции полковник полиции Камза Умбеткалиев пригласил Шамиля Кулиева, Артура Новикова и 16-летнего Алишера Тулеген, чтобы поблагодарить за помощь в задержании подозреваемого в тяжком преступлении. Начальник Департамента, соблюдая санитарные требования карантинного режима принял и вручил им Благодарственные письма и подарки»,- рассказали в пресс-службе ДП области.



Сообщив, что Камза Умбеткалиев особо поблагодарил 16-летнего Алишера и подарил сотовый телефон, призвав в будущем пойти на службу в органы внутренних дел.