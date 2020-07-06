Началась отгрузка первой партии лекарств в аптеки

Дефицитные медикаменты были доставлены спецтраспортом вчера на одно из складских помещений города, сообщает Служба коммуникаций Атырауской области.

Сегодня, 6 июля, во второй половине дня началась отгрузка прибывших препаратов в крупные аптечные сети города. В частности, лекарства будут доставлены в аптеки «Семейнач», «На Гурьевской», «Гиппократ», «Большая аптека» и «Социальная аптека». Доставка медикаментов в сельские районы области запланирована в среду и в четверг.

— Мы неделю работали без препаратов, отпускали только свои запасы. Сейчас уже обстановка в городе разряжается, пришел «Цефазалин», «Метрид», которого нет нигде, «АСС», «Азитромецин». Думаю, что к концу недели обстановка с лекарствами стабилизируется, — рассказала провизор аптеки «Большая» Ляйла Истебаева.

Напомним, что несколько дней назад аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов дал соответствующие поручения по оперативному решению дефицита лекарств. В связи с этим, из Алматы была доставлена необходимая партия медикаментов — это 430 видов лекарственных средств. Порядка 50 из них такие антибиотики как азитромицин, цефазолин, цефтриаксон и раствор для инъекций — лидокаин. При этом реализация медикаментов на одного человека будет производиться в сторого ограниченном количестве.