На трассе сгорела фура

Новости, Происшествия

«Происшествие произошло сегодня ночью. На пульт диспетчерской службы поступило сообщение о том, что в 6 километрах от поселка Тандай Махамбетского района на трассе горит автомобиль.На место происшествия выяснилось, что это фура марки «Renault Magnum 440», в которой произошло возгорание кабины и двигательного отсека. Силами  сотрудников  ДЧС Атырауской области возгорание было полностью ликвидировано», — сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Проинформировав, что жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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