На трассе сгорела фура

«Происшествие произошло сегодня ночью. На пульт диспетчерской службы поступило сообщение о том, что в 6 километрах от поселка Тандай Махамбетского района на трассе горит автомобиль.На место происшествия выяснилось, что это фура марки «Renault Magnum 440», в которой произошло возгорание кабины и двигательного отсека. Силами сотрудников ДЧС Атырауской области возгорание было полностью ликвидировано», — сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Проинформировав, что жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.