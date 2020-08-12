На повестке дня – вопросы развития гражданского общества

Во вторник заместитель акима области Бакытгуль Хаменова встретилась с руководителями неправительных организаций.

Для достижения общих целей в деле формирования развитого гражданского общества и социально-экономического, правового государства необходимо выработать единую стратегию совместной работы, — такова основная суть состоявшегося диалога.

-Для меня очень важно услышать ваше мнение, точку зрения, пожелания в решении актуальных проблем общества. Я уделяю большое внимание тем злободневным вопросам, которые долгое время не решались. Меня также волнует реализация задач сегодняшнего дня. Поэтому мы открыты, доступны и готовы работать с вами в данном направлении, — подчеркнула Бакытгул Хаенова, обращаясь к представителям НПО.



Со своей стороны участники диалога попросили обратить внимание на те проблемы, которые, по их мнению, не находят решения по сей день. К примеру, руководитель ОО «Айтыс» А.Құрметұлы акцентировал внимание на необходимости поддержки акимата в решении экологических вопрсов региона. По словам председателя ОО «Атырау облыстық мүгедектер қоғамы» М.Кулушевой, нужно обеспечить равный подход в оказании помощи нуждающимся, открыть специализированные магазины для особенных людей, где можно было приобрести продукты по доступным ценам.

Нужно отметить, что в ходе диалога с заместителем акима области нпошники большей частью обозачили социальные проблемы. В частности, вопросы открытия центров реабилитации в городе, совершенствования работы с людьми с ограниченными возможностями, оказания им психологической и социальной поддержки, возобновновления деятельности Инватакси, необходимости спортвного интерната для детей и другие вопросы на злобу дня.

Отметим, что на сегодня в области зарегистрировано 657 НПО: 532 – в городе, 125 – в районах. Из них активно работают всего 63 неправительственных организаций.