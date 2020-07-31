Микрочип с именем Димаша Кудайбергена доставят на Марс

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Микрочип с именем Димаша Кудайбергена будет доставлен на планету Марс. Об этом казахстанский певец сообщил на своей странице в Instagram, передает МИА «Казинформ». 

«В космическом центре имени Кеннеди во Флориде начался обратный отчет до взлета на Красную планету. Новый астробиолог отправился в семимесячное путешествие на поиски древних признаков жизни на Марсе. Посадочный талон с именем Димаша Кудайбергена был представлен разными странами, в том числе США, Турцией, Россией. Спасибо всем слушателем которые поддерживают меня всегда и везде. Микрочипы с нашими именами будут доставлены на Марс в 2021 году», — написал Димаш Кудайберген.

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