Микрочип с именем Димаша Кудайбергена доставят на Марс

Микрочип с именем Димаша Кудайбергена будет доставлен на планету Марс. Об этом казахстанский певец сообщил на своей странице в Instagram, передает МИА «Казинформ».

«В космическом центре имени Кеннеди во Флориде начался обратный отчет до взлета на Красную планету. Новый астробиолог отправился в семимесячное путешествие на поиски древних признаков жизни на Марсе. Посадочный талон с именем Димаша Кудайбергена был представлен разными странами, в том числе США, Турцией, Россией. Спасибо всем слушателем которые поддерживают меня всегда и везде. Микрочипы с нашими именами будут доставлены на Марс в 2021 году», — написал Димаш Кудайберген.