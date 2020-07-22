Махамбет Досмухамбетов: Наша цель – сохранить производство и рабочие места

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов встретился с председателем правления АО НК «КазМунайГаз» Аликом Айдарбаевым. На встрече обсуждались вопросы развития производства в условиях пандемии, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

«В настоящее время вопросы противоэпидемической работы очень важны. В нефтегазовом секторе работают не только атыраусцы, но и жители многих регионов страны. Несмотря на сложившуюся непростую ситуацию, производство не остановилось. Тем не менее, изменения были внесены в график вахтовых смен. Работа продолжается в соответствии с требованиями режима карантина. Нам необходимо развивать производство и достигать плановых показателей в экономике. Наша цель – сохранить производство и рабочие места, – сказал глава региона Махамбет Досмухамбетов.

В свою очередь, председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев сказал, что во время пандемии компания продолжает принимать меры по сохранению рабочих мест на производствах. Также глава КМГ отметил, что компания и дальше будет оказывать поддержку населению региона.