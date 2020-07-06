Лекарства втридорога от косметологов (ВИДЕО)

В Атырау лекарства по завышенным ценам продавали в косметологической клинике.

«6 июля 2020 года сотрудниками Департамента экономических расследований по Атырауской области совместно сотрудниками полиции и специалистами Департамента контроля качества безопасности товаров и услуг региона пресечен факт реализации лекарств по завышенным ценам. В одной из косметологических клиникАтырауской области было обнаружено 636 упаковок парацетамола, цефтриаксон — 1519 шт., ацителиновая кислота — 100 штук, ледокаин — 233 упаковки, цитрамон — 12 упаковок, азитромицин — 3 упаковки, дексаметазон — 117 штук, ингавирин и другие лекарства в общем количестве более 5 000 штук. Их реализация осущестлялась незаконно без соотвествующих разрешительных документов (лицензии). Сведения об уголовном правонарушении внесены в ЕРДР по ст. 214ч.1 УК РК (Незаконное предпринимательство), и начато досудебное расследование», — собщили в пресс-службе Департамента экономический расследований по Атырауской области.

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Виктор Сутягин