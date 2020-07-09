Лечащие пневмонию дома получат лекарства бесплатно

Пациенты с внебольничной пневмонией должны получать лекарства бесплатно. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ» По ее словам, действующим перечнем для бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения в Казахстане предусмотрено бесплатное обеспечение детей до 18 лет с ОРВИ, с острыми заболеваниями дыхательных путей, в том числе внебольничными пневмониями, а также для взрослых с диагнозом внебольничная пневмония. «Эти препараты выписываются участковыми врачами и проходят через информационную систему, чтобы контролирующий орган мог видеть, какое количество препарата и кому выписано», — пояснила Людмила Бюрабекова. Вице-министр добавила, что на сегодня во всех регионах в связи с эпидемиологической ситуацией организована доставка таких препаратов на дом участковыми медсестрами. «Планируется, что эти препараты будут доставляться мобильными бригадами. В случае, если те препараты, которые положены для бесплатного обеспечения, вдруг врачом были назначены и пациенту пришлось пойти в аптеку, то мы просим нас информировать о данных фактах, чтобы мы принимали меры», — резюмировала вице-министр.



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