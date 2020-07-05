Купаясь в реке утонули мужчина и подросток

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Как сообщает пресс-служба ДЧС региона, 4 июля 2020 года в 20:30 часов в Кызылкогинском районе в Мукурском сельском округе на  зимовке Каракудук в реке Сагиз при купании утонули два человека. Через несколько часов спасателями при помощи местных жителей тела были обнаружены. Утонувшие — мужчина 1985 года рождения и подросток 2005 года рождения. 

Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области призывает граждан не оставлять детей без присмотра, а также не купаться в запрещенных местах. Не подвергайте свою жизнь риску, соблюдайте правила безопасности.

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