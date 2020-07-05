Кто вошёл в штаб по борьбе с коронавирусом

В Атырау создан штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом вышло специальное распоряжение акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова, сообщили в областной службе центральных коммуникаций.

«Рабочим местом оперативного штаба определить управление по мобилизационной подготовке и гражданской защите Атырауской области. Контроль за исполнением настоящего распоряжения и надзор за работой оперативного штаба возложить на первого заместителя акима Атырауской области Нурлану Таубаеву», — говорится в распоряжении о создание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Атырауской области.

Напомним, в составе штаба-заместитель руководителя аппарата акима области, помощник акима области по вопросам военной безопасности и обороны, советник акима области, представители прокуратуры, Департамента полиции, областных управлений и другие ответственные лица обладающие необходимыми полномочиями.