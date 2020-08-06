Кто может сдать тест на COVID-19 бесплатно?

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, пациенты могут сдать тест на коронавирусную инфекцию бесплатно по пяти категориям.
Первая группа: беременные;
Вторая группа: если пациент, получающий плановое лечение, получает лечение круглосуточно;
Третья группа: до получения лечения по квоте;
Четвертая группа: пациенты с симптомами коронавируса;
Пятая группа:пациенты с онкологическими заболеваниями;
Отметим, что пациенты дневных стационаров поликлиник, могут не сдавать тест на коронавирусную инфекцию.