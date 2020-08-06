Кто может сдать тест на COVID-19 бесплатно?

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, пациенты могут сдать тест на коронавирусную инфекцию бесплатно по пяти категориям.

Первая группа: беременные;

Вторая группа: если пациент, получающий плановое лечение, получает лечение круглосуточно;

Третья группа: до получения лечения по квоте;

Четвертая группа: пациенты с симптомами коронавируса;

Пятая группа:пациенты с онкологическими заболеваниями;

Отметим, что пациенты дневных стационаров поликлиник, могут не сдавать тест на коронавирусную инфекцию.