Коронавирус: за сутки 55 смертей

Министр здравоохранения Алексей Цой заявил, что число погибших от коронавируса и пневмонии с неуточненной этиологией при клинических и эпидемиологических признаках коронавирусной превысило тысячу человек, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«За сутки по состоянию на 3 августа зарегистрировано 1069 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции и 798 случаев ПЦР-неподтвержденных случаев коронавирусной пневмонии. При этом смертность от лабораторно подверженной коронавирусной инфекции составила 34 случая в день, смертность от лабораторно неподтвержденной ковидоподобной пневмонии составила 21 случай в день», — сказал Цой на брифинге СЦК.

Сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев заявил в Twitter, что смертность от коронавируса и пневмонии остается высокой в Казахстане. Он поручил правительству усилить меры по соблюдению карантина.