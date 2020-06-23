Коронавирус: за сутки 160 новых случаев, 5 смертей

Как сообщалось, за сутки в регионе было выявлено 35 зараженных коронавирусом. Кажется первые ха посдедние месяцы все 35 новых случаев коронавируса с симптомами выявлены у жителей города Атырау. То, что люди инфицированы стало известно при прохождении ими скрининга.

Также за сутки выявлено 125 так называемых бессимптомников. Всего 160 случаев. За сутки диагноз коронавирус поставлен пятерым умершим.

Всего в регионе выявлено 1475 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровевших – 1134 человека.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 499 заболевших коронавируснойинфекцией. Прирост составил 2,8%.