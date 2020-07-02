Коронавирус: за сутки 1 509 заболевших

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1 509 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 981 без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал CORONAVIRUS2020.KZ.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан — 81 / 40

город Алматы — 195 / 110

город Шымкент — 43 / 18

Акмолинская область — 52 / 42

Актюбинская область — 63 / 40

Алматинская область — 111 / 95

Атырауская область — 287 / 210

Восточно-Казахстанская область — 111 / 52

Жамбылская область — 45 / 34

Западно-Казахстанская область — 112 / 72

Карагандинская область — 97 / 51

Костанайская область — 11 / 4

Кызылординская область — 105 / 82

Мангистауская область — 83 / 77

Павлодарская область — 59 / 20

Северо-Казахстанская область — 28 / 20

Туркестанская область — 26 / 14

Всего в стране выявлено 42 574 заболевших.