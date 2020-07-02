Коронавирус: за сутки 1 509 заболевших

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1 509 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 981 без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал CORONAVIRUS2020.KZ.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан — 81 / 40
город Алматы — 195 / 110
город Шымкент — 43 / 18
Акмолинская область — 52 / 42
Актюбинская область — 63 / 40
Алматинская область — 111 / 95
Атырауская область — 287 / 210
Восточно-Казахстанская область — 111 / 52
Жамбылская область — 45 / 34
Западно-Казахстанская область — 112 / 72
Карагандинская область — 97 / 51
Костанайская область — 11 / 4
Кызылординская область — 105 / 82
Мангистауская область — 83 / 77
Павлодарская область — 59 / 20
Северо-Казахстанская область — 28 / 20
Туркестанская область — 26 / 14
Всего в стране выявлено 42 574 заболевших.