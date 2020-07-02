Коронавирус: за сутки 1 509 заболевших

Медицина, Новости

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1 509 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 981 без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал CORONAVIRUS2020.KZ. 

В разрезе регионов (общая/бессимптомные) 

город Нур-Султан — 81 / 40 

город Алматы — 195 / 110 

город Шымкент — 43 / 18 

Акмолинская область — 52 / 42 

Актюбинская область — 63 / 40 

Алматинская область — 111 / 95 

Атырауская область — 287 / 210 

Восточно-Казахстанская область — 111 / 52 

Жамбылская область — 45 / 34 

Западно-Казахстанская область — 112 / 72 

Карагандинская область — 97 / 51 

Костанайская область — 11 / 4 

Кызылординская область — 105 / 82 

Мангистауская область — 83 / 77 

Павлодарская область — 59 / 20 

Северо-Казахстанская область — 28 / 20 

Туркестанская область — 26 / 14 

Всего в стране выявлено 42 574 заболевших.

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