Коронавирус: в регионе всего один с симптомами



По состоянию на 23:59 час. 9 августа, за прошедшие сутки в Казахстане выявлен 741 заболевший коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 741 заболевший коронавирусной инфекцией. Из них 340 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан — 163 / 56

город Алматы — 132 / 61

город Шымкент — 1 / 1

Акмолинская область — 42 / 19

Алматинская область — 18 / 15

Атырауская область — 30 / 29

Восточно-Казахстанская область — 58 / 20

Жамбылская область — 20 / 10

Западно-Казахстанская область — 49 / 16

Карагандинская область — 87 / 37

Костанайская область — 31 / 16

Кызылординская область — 5 / 3

Мангистауская область — 28 / 23

Павлодарская область — 21 / 9

Северо-Казахстанская область — 38 / 12

Туркестанская область — 18 / 13

Всего в стране выявлено 99 442 заболевших.