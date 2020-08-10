Коронавирус: в регионе всего один с симптомами

Медицина, Новости


По состоянию на 23:59 час. 9 августа, за прошедшие сутки в Казахстане выявлен 741 заболевший коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz 

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 741 заболевший коронавирусной инфекцией. Из них 340 без клинических проявлений. 

В разрезе регионов (общая/бессимптомные): 

город Нур-Султан — 163 / 56 

город Алматы — 132 / 61 

город Шымкент — 1 / 1 

Акмолинская область — 42 / 19 

Алматинская область — 18 / 15 

Атырауская область — 30 / 29 

Восточно-Казахстанская область — 58 / 20 

Жамбылская область — 20 / 10 

Западно-Казахстанская область — 49 / 16 

Карагандинская область — 87 / 37 

Костанайская область — 31 / 16 

Кызылординская область — 5 / 3 

Мангистауская область — 28 / 23 

Павлодарская область — 21 / 9 

Северо-Казахстанская область — 38 / 12 

Туркестанская область — 18 / 13 

Всего в стране выявлено 99 442 заболевших.

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