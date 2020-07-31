Коронавирус: статистика за сутки

Медицина, Новости

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1414 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 627 без клинических проявлений. 

В разрезе регионов (общая/бессимптомные) 

город Нур-Султан — 232 / 132 

город Алматы — 218 / 106 

город Шымкент — 30 / 10 

Акмолинская область — 53 / 27 

Актюбинская область — 17 / 6 

Алматинская область — 63 / 20 

Атырауская область — 67 / 37 

Восточно-Казахстанская область — 187 / 80 

Жамбылская область — 49 / 22 

Западно-Казахстанская область — 74 / 45 

Карагандинская область — 101 / 22 

Костанайская область — 66 / 28 

Кызылординская область — 55 / 37 

Мангистауская область — 39 / 17 

Павлодарская область — 73 / 21 

Северо-Казахстанская область — 61 / 3 

Туркестанская область — 29 / 14 

Всего в стране выявлено 89078 заболевших.

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