Коронавирус: сколько вновь заболевших без пневмоний

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 907 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 445 без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан — 182 / 86

город Алматы — 155 / 101

город Шымкент — 12 / 10

Акмолинская область — 37 / 22

Актюбинская область — 8 / 3

Алматинская область — 40 / 27

Атырауская область — 24 / 21

Восточно-Казахстанская область — 94 / 39

Жамбылская область — 35 / 13

Западно-Казахстанская область — 51 / 21

Карагандинская область — 85 / 20

Костанайская область — 33 / 10

Кызылординская область — 26 / 9

Мангистауская область — 32 / 27

Павлодарская область — 15 / 4

Северо-Казахстанская область — 42 / 7

Туркестанская область — 36 / 25

Всего в стране выявлено 97 829 заболевших.