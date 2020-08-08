Коронавирус: сколько вновь заболевших без пневмоний

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 907 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 445 без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан — 182 / 86
город Алматы — 155 / 101
город Шымкент — 12 / 10
Акмолинская область — 37 / 22
Актюбинская область — 8 / 3
Алматинская область — 40 / 27
Атырауская область — 24 / 21
Восточно-Казахстанская область — 94 / 39
Жамбылская область — 35 / 13
Западно-Казахстанская область — 51 / 21
Карагандинская область — 85 / 20
Костанайская область — 33 / 10
Кызылординская область — 26 / 9
Мангистауская область — 32 / 27
Павлодарская область — 15 / 4
Северо-Казахстанская область — 42 / 7
Туркестанская область — 36 / 25
Всего в стране выявлено 97 829 заболевших.