Коронавирус: сколько вновь заболевших без пневмоний

Медицина, Новости

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 907 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 445 без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz. 

В разрезе регионов (общая/бессимптомные) 

город Нур-Султан — 182 / 86 

город Алматы — 155 / 101 

город Шымкент — 12 / 10 

Акмолинская область — 37 / 22 

Актюбинская область — 8 / 3 

Алматинская область — 40 / 27 

Атырауская область — 24 / 21 

Восточно-Казахстанская область — 94 / 39 

Жамбылская область — 35 / 13 

Западно-Казахстанская область — 51 / 21 

Карагандинская область — 85 / 20 

Костанайская область — 33 / 10 

Кызылординская область — 26 / 9 

Мангистауская область — 32 / 27 

Павлодарская область — 15 / 4 

Северо-Казахстанская область — 42 / 7 

Туркестанская область — 36 / 25 

Всего в стране выявлено 97 829 заболевших.

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