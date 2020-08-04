Коронавирус: сколько человек заболели за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1158 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 555 без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан — 220 / 108
город Алматы — 178 / 96
город Шымкент — 31 / 26
Акмолинская область — 56 / 34
Актюбинская область — 5 / 0
Алматинская область — 52 / 29
Атырауская область — 35 / 22
Восточно-Казахстанская область — 124 / 46
Жамбылская область — 47 / 12
Западно-Казахстанская область — 61 / 34
Карагандинская область — 90 / 23
Костанайская область — 57 / 42
Кызылординская область — 42 / 28
Мангистауская область — 25 / 18
Павлодарская область — 67 / 27
Северо-Казахстанская область — 51 / 4
Туркестанская область — 17 / 6
Всего в стране выявлено 93 820 заболевших.