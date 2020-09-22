Коронавирус: пять смертей в нашем регионе

Пять человек скончались от коронавируса в Атырауской области с 14 по 20 сентября. Всего за это время в Казахстане зарегистрировано 28 случаев с летальным исходом.
В Атырауской области — 5:
Мужчины — 1967, 1961, 1956 годов рождения,
Женщины — 1943, 1965 годов рождения.
в Западно-Казахстанской области — 4:
Мужчины — 1963, 1991, 1952 годов рождения,
Женщина — 1939 года рождения.
в Восточно-Казахстанской области -6:
Мужчины — 1958, 1940, 1961 годов рождения,
Женщины — 1937, 1980, 1960 годов рождения.
в Северо-Казахстанской области — 1:
Женщина — 1957 года рождения.
в Костанайской области — 1:
Женщина — 1986 года рождения.
в Мангистауской области — 1:
Женщина — 1932 года рождения.
в Карагандинской области — 3:
Мужчина — 1939 года рождения,
Женщины — 1959, 1967 годов рождения.
в Павлодарской области — 1:
Мужчина — 1967 года рождения.
в Жамбылской области — 3:
Женщины — 1990, 1942, 1949 годов рождения.
в городе Алматы – 2:
Женщины — 1955, 1959 годов рождения.
в городе Шымкент — 1:
Женщина — 1963 года рождения.
Всего в стране зарегистрированы 1 699 случаев с летальным исходом.