Коронавирус: пять смертей в нашем регионе



Пять человек скончались от коронавируса в Атырауской области с 14 по 20 сентября. Всего за это время в Казахстане зарегистрировано 28 случаев с летальным исходом.

В Атырауской области — 5:

Мужчины — 1967, 1961, 1956 годов рождения,

Женщины — 1943, 1965 годов рождения.

в Западно-Казахстанской области — 4:

Мужчины — 1963, 1991, 1952 годов рождения,

Женщина — 1939 года рождения.

в Восточно-Казахстанской области -6:

Мужчины — 1958, 1940, 1961 годов рождения,

Женщины — 1937, 1980, 1960 годов рождения.

в Северо-Казахстанской области — 1:

Женщина — 1957 года рождения.

в Костанайской области — 1:

Женщина — 1986 года рождения.

в Мангистауской области — 1:

Женщина — 1932 года рождения.

в Карагандинской области — 3:

Мужчина — 1939 года рождения,

Женщины — 1959, 1967 годов рождения.

в Павлодарской области — 1:

Мужчина — 1967 года рождения.

в Жамбылской области — 3:

Женщины — 1990, 1942, 1949 годов рождения.

в городе Алматы – 2:

Женщины — 1955, 1959 годов рождения.

в городе Шымкент — 1:

Женщина — 1963 года рождения.

Всего в стране зарегистрированы 1 699 случаев с летальным исходом.