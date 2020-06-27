Коронавирус: печальный рекорд в США

В Соединенных Штатах Америки было зарегистрировано 45 242 новых случая COVID-19, это максимальный показатель количества случаев заражения за один день с начала пандемии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

В результате подобного скачка общее число случаев заражения коронавирусом в США достигло отметки в 2,48 миллиона человек. Всплеск заболеваний коронавирусом на этой неделе был зафиксирован в штатах Алабама, Аризона, Калифорния, Джорджия, Айдахо, Миссисипи, Миссури, Невада, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси и Вайоминг. В штате Флорида власти были вынуждены ввести новые правила на фоне рекордных 8 942 новых случаев COVID-19. Штат побил собственный однодневный «антирекорд» в 5 511 новых случаев, который был достигнут 24 июня. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил в пятницу, что в округе Империал, расположенном к юго-востоку от Лос-Анджелеса, количество случаев заражения коронавирусом выросло настолько, что он рекомендовал издать новый строгий приказ о том, что местные жители должны оставаться дома. Наблюдательный совет округа собирается организовать встречу, чтобы рассмотреть дальнейшие действия. Ньюсом решил повременить с ослаблением карантинных мер в других округах штата на фоне увеличившегося количества госпитализаций, связанных с коронавирусом.

Мэр одного из самых крупных городов на Аляске — Анкориджа — Этан Беркауиц издал приказ, требующий от жителей носить маски в общественных местах и внутри помещений после того, как в штате было зафиксировано 836 случаев заражения COVID-19, причем 387 из них в его городе. Техас был одним из первых штатов, снимающих ограничения, связанных с пандемией.

С тех пор там наблюдается один из самых крупных скачков в количестве новых случаев — 5 996 только в четверг. В штате также было зафиксировано рекордное количество госпитализаций за последние две недели. Несмотря на мрачные новости из Техаса, Флориды и других штатов, президент Дональд Трамп заявил в пятницу, что Соединенные Штаты возвращаются из кризиса, из-за которого большая часть экономики страны осталась «замороженной», а миллионы людей оказались без работы. На мероприятии в Белом доме Трамп отметил, что возвращение страны (из кризиса) будет «происходить очень быстро и хорошо». Вице-президент Майк Пенс, в свою очередь, заметил, что в Техасе и Флориде все больше и больше молодых людей в возрасте до 35 лет, заболевают коронавирусом. Во многих случаях у них нет симптомов. Согласно онлайн-карте распространения коронавируса в мире, созданной Университетом Джонса Хопкинса, от COVID-19 умерли более 125 000 американцев, это самый высокий уровень смертности от коронавируса в мире.