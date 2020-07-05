Коронавирус: область вновь в печальных лидерах

По состоянию на 23:59 часов 4 июля в Казахстане зарегистрировано 1452 заболевших коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1452 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 924 без клинических проявлений. В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан -81 / 43

город Алматы — 72 / 14

город Шымкент — 76 / 41

Акмолинская область — 34 / 25

Актюбинская область — 36 / 21

Алматинская область — 122 / 97

Атырауская область — 342 / 253

Восточно-Казахстанская область — 149 / 98

Жамбылская область — 56 / 35

Западно-Казахстанская область — 147 / 107

Карагандинская область — 73 / 42

Костанайская область — 36 / 30

Кызылординская область — 30 / 13

Мангистауская область — 44 / 36

Павлодарская область — 52 / 15

Северо-Казахстанская область — 19 / 10

Туркестанская область — 83 / 44

Всего в стране выявлено 47171 заболевших.