Коронавирус: область вновь в печальных лидерах

Медицина, Новости

По состоянию на 23:59 часов 4 июля в Казахстане зарегистрировано 1452 заболевших коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz. 

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1452 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 924 без клинических проявлений. В разрезе регионов (общая/бессимптомные): 

город Нур-Султан -81 / 43 

город Алматы — 72 / 14 

город Шымкент — 76 / 41 

Акмолинская область — 34 / 25 

Актюбинская область — 36 / 21 

Алматинская область — 122 / 97 

Атырауская область — 342 / 253 

Восточно-Казахстанская область — 149 / 98 

Жамбылская область — 56 / 35 

Западно-Казахстанская область — 147 / 107 

Карагандинская область — 73 / 42 

Костанайская область — 36 / 30 

Кызылординская область — 30 / 13 

Мангистауская область — 44 / 36 

Павлодарская область — 52 / 15 

Северо-Казахстанская область — 19 / 10 

Туркестанская область — 83 / 44 

Всего в стране выявлено 47171 заболевших.

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