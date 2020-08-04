Коронавирус: об умерших за неделю

Акмолинская область — 8: мужчины — 1965, 1950, 1940, 1969 годов рождения, женщины — 1974, 1950, 1939, 1952 годов рождения.
Алматинская область -12: мужчины — 1962, 1949, 1965, 1942, 1948, 1952 годов рождения, женщины — 1953, 1936, 1960, 1956, 1949, 1952 годов рождения.
Атырауская область — 7: мужчины — 1961, 1947, 1951 годов рождения, женщины — 1959, 1959, 1955, 1978 годов рождения.
Западно-Казахстанская область — 14: мужчины — 1961, 1965, 1952, 1933, 1958, 1947, 1953 годов рождения, женщины — 1970, 1962, 1959, 1957, 1940, 1938, 1957 годов рождения.
Восточно-Казахстанская область — 38: мужчины — 1959, 1970, 1951, 1969, 1950, 1951, 1964, 1961, 1945, 1955, 1952, 1960, 1939, 1949, 1974, 1950, 1955, 1948, 1935, 1973, 1951, 1949, 1948, 1956, 1951, 1958, 1958, 1946, 1943 годов рождения, женщины — 1942, 1958, 1950, 1960, 1943, 1936, 1941, 1946, 1953 годов рождения.
Актюбинская область — 9: мужчины — 1955, 1964, 1943, 1952, 1962, 1951 годов рождения, женщины — 1965, 1968, 1958 годов рождения.
Жамбылская область — 15: мужчины — 1939, 1967, 1952, 1961, 1956, 1977, 1956 годов рождения, женщины — 1939, 1950, 1952, 1951, 1950, 1951, 1964, 1975 годов рождения.
Карагандинская область — 49: мужчины — 1946, 1947, 1952, 1962, 1948, 1961, 1940, 1960, 1954, 1949, 1974, 1955, 1967, 1955, 1952, 1974, 1941, 1984, 1960, 1939, 1952, 1935, 1954, 1945, 1949, 1971, 1956 годов рождения, женщины — 1945, 1939, 1970, 1932, 1953, 1941, 1955,1952, 1939, 1950, 1935, 1940, 1932, 1985, 1954, 1952, 1955, 1945, 1936, 1946, 1942, 1950 годов рождения.
Костанайская область — 5: мужчины — 1944, 1955, 1988, 1946 годов рождения, женщина — 1941 года рождения.
Кызылординская область — 1: женщина — 1958 года рождения.
Мангистауская область — 7: мужчины — 1957, 1976, 1943, 1960, 1964 годов рождения, женщины — 1952, 1931 годов рождения.
Павлодарская область — 5: мужчины — 1957, 1943 годов рождения, женщины — 1962, 1950, 1947 годов рождения.
Северо-Казахстанская область — 2: мужчины — 1945, 1941 годов рождения.
Туркестанская область — 3: мужчины — 1958, 1992 годов рождения, женщина — 1955 года рождения.
город Нур-Султан — 29: мужчины — 1975, 1956, 1965, 1939, 1961, 1963, 1980, 1941, 1980, 1960, 1952, 1958, 1949, 1954, 1950, 1942, 1950, 1960, 1947, 1956 годов рождения, женщины — 1956, 1959, 1944, 1955, 1942, 1990, 1963, 1940, 1966 годов рождения.
город Алматы — 53: мужчины — 1954, 1950, 1947, 1935, 1979,1944, 1941, 1958, 1934, 1937, 1962, 1950, 1951, 1970, 1934, 1949, 1949, 1933, 1978, 1961, 1971, 1964, 1967, 1943, 1945, 1960, 1951, 1950, 1928, 1938, 1929, 1942, 1968, 1951, 1935, 1928, 1950 годов рождения, женщины — 1934, 1946,1957, 1951, 1958, 1961, 1937, 1952, 1935, 1948, 1924, 1948, 1932, 1942, 1936, 1950 годов рождения.
город Шымкент — 8: мужчины — 1954, 1959, 1959 годов рождения, женщины — 1961, 1938, 1956, 1975, 1950 годов рождения.
Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 1058 случаев с летальным исходом.