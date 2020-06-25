Коронавирус: не хватает мест, врачей, аппаратов ИВЛ

В Атырау откроют дополнительный провизорный стационар на 50 мест. Об этом стало известно на встрече первого заместителя акима Атырауской области Нурлана Таубаева с руководителями государственных и частных медицинских учреждений региона, передаёт Региональная служба коммуникаций.

«На сегодня в регионе сложилась сложная ситуация с коронавирусной инфекцией. Ситуация требует расширения действующих и открытияновых инфекционных, карантинных и провизорных стационаров. Особую тревогу вызывает растущее число пациентов с клиническими признаками КВИ, у которых результаты теста оказались отрицательными. Остро стоит вопрос приобретения аппаратов искусственной вентиляции легких. А также открытие дополнительных лабораторий. В первую очередь планируется открыть провизорный стационар на 50 мест на базе областной больницы»,- сообщил Нурлан Таубаев. Проинформировавшие, что дефицит аппаратов ИВЛв скором времени будет ликвидирован за счет спонсорских средств. Также одна из нефтяных компаний договорилась с медицинской клиникой об открытии лаборатории по обработке ПЦР-тестов на КВИ.

«Одной из главных проблем на сегодня является нехватка медицинских специалистов. В первую очередь это касается реаниматологов, специалистов в области искусственной вентиляции легких. В связи с этим мы вышли с просьбой об оказании помощи медицинскими специалистами частных клиник. Вы видите, какая ситуация сейчас в регионе. Пришло время оказать необходимую помощь. Поэтому призывают вас к совместной работе. Это ваш гражданский долг», — подчеркнул Нурлан Таубаев, обращаясь к руководителям частных медицинских учреждений.