Коронавирус: не хватает мест, врачей, аппаратов ИВЛ

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В Атырау  откроют дополнительный провизорный стационар на 50 мест. Об  этом стало известно на встрече первого заместителя акима Атырауской области Нурлана Таубаева с руководителями государственных и частных медицинских учреждений региона, передаёт Региональная служба коммуникаций.

«На сегодня в регионе сложилась сложная ситуация с коронавирусной инфекцией. Ситуация требует расширения действующих  и открытияновых инфекционных, карантинных и провизорных стационаров. Особую  тревогу вызывает растущее число пациентов с клиническими признаками КВИ, у которых результаты теста оказались отрицательными. Остро стоит вопрос приобретения аппаратов искусственной вентиляции легких. А также открытие дополнительных лабораторий. В первую очередь планируется открыть провизорный стационар на 50 мест на базе областной больницы»,- сообщил Нурлан Таубаев.                   Проинформировавшие, что дефицит  аппаратов ИВЛв скором времени будет ликвидирован  за счет спонсорских средств. Также одна из нефтяных компаний договорилась с медицинской клиникой об открытии лаборатории по обработке ПЦР-тестов  на КВИ.                         

«Одной из главных проблем на сегодня является нехватка медицинских специалистов. В первую очередь это касается реаниматологов, специалистов в области искусственной вентиляции легких. В связи с этим мы вышли с просьбой об оказании помощи медицинскими специалистами частных клиник. Вы видите, какая ситуация сейчас в регионе. Пришло время оказать необходимую помощь.  Поэтому призывают вас к совместной работе. Это ваш гражданский долг»,  — подчеркнул Нурлан Таубаев, обращаясь к руководителям частных медицинских учреждений.

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