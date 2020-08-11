Коронавирус: цифры за сутки радуют

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 722 заболевших коронавирусной инфекцией.
Из них 374 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан — 156 / 97
город Алматы — 120 / 83
город Шымкент — 7 / 1
Акмолинская область — 23 / 13
Актюбинская область — 5 / 3
Алматинская область — 17 / 8
Атырауская область — 11 / 9
Восточно-Казахстанская область — 90 / 34
Жамбылская область — 20 / 10
Западно-Казахстанская область — 51 / 20
Карагандинская область — 87 / 35
Костанайская область — 30 / 15
Кызылординская область — 6 / 3
Мангистауская область — 19 / 17
Павлодарская область — 23 / 10
Северо-Казахстанская область — 34 / 6
Туркестанская область — 23 / 10
Всего в стране выявлено 100164 заболевших.