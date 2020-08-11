Коронавирус: цифры за сутки радуют

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 722 заболевших коронавирусной инфекцией.

Из них 374 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан — 156 / 97

город Алматы — 120 / 83

город Шымкент — 7 / 1

Акмолинская область — 23 / 13

Актюбинская область — 5 / 3

Алматинская область — 17 / 8

Атырауская область — 11 / 9

Восточно-Казахстанская область — 90 / 34

Жамбылская область — 20 / 10

Западно-Казахстанская область — 51 / 20

Карагандинская область — 87 / 35

Костанайская область — 30 / 15

Кызылординская область — 6 / 3

Мангистауская область — 19 / 17

Павлодарская область — 23 / 10

Северо-Казахстанская область — 34 / 6

Туркестанская область — 23 / 10

Всего в стране выявлено 100164 заболевших.