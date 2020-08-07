Коронавирус: число заболевших без пневмонии

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За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 980 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 502 без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz. 

В разрезе регионов (общая/бессимптомные) 

город Нур-Султан — 186 / 75 

город Алматы — 175 / 111 

город Шымкент — 26 / 15 

Акмолинская область — 31 / 19 

Актюбинская область — 2 / 0 

Алматинская область — 46 / 36 

Атырауская область — 44 / 41 

Восточно-Казахстанская область — 92 / 29 

Жамбылская область — 40 / 20 

Западно-Казахстанская область — 58 / 22 

Карагандинская область — 85 / 35 

Костанайская область — 35 / 8 

Кызылординская область — 33 / 18 

Мангистауская область — 33 / 28 

Павлодарская область — 22 / 6 

Северо-Казахстанская область — 45 / 22 

Туркестанская область — 27 / 17 

Всего в стране выявлено 96 922 заболевших.

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