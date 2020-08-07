Коронавирус: число заболевших без пневмонии

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 980 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 502 без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан — 186 / 75

город Алматы — 175 / 111

город Шымкент — 26 / 15

Акмолинская область — 31 / 19

Актюбинская область — 2 / 0

Алматинская область — 46 / 36

Атырауская область — 44 / 41

Восточно-Казахстанская область — 92 / 29

Жамбылская область — 40 / 20

Западно-Казахстанская область — 58 / 22

Карагандинская область — 85 / 35

Костанайская область — 35 / 8

Кызылординская область — 33 / 18

Мангистауская область — 33 / 28

Павлодарская область — 22 / 6

Северо-Казахстанская область — 45 / 22

Туркестанская область — 27 / 17

Всего в стране выявлено 96 922 заболевших.