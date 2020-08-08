Коронавирус: число пневмоний и смертей за сутки

Медицина, Новости

За прошедшие сутки зафиксированы 1102 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 17 летальных исходов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz. 

Всего с 1 августа зарегистрировано: 

заболевших – 12110, летальных случаев — 137. Министерство здравоохранения сообщает о том, что информация о суточных данных и общем количестве заболевших и умерших от коронавирусной инфекции с положительным ПЦР-тестом, а также КВИ с отрицательным ПЦР-тестом будет публиковаться в ежедневном формате на официальном сайте и социальных страницах ведомства. 

Информация по регионам будет предоставляться на еженедельной основе в ходе брифингов официального представителя Минздрава.

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