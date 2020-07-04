Коронавирус: 377 заболевших в регионе из 1644 по стране

По состоянию на 23:59 часов 3 июля 2020 года в Казахстане выявлены 1644 заболевших коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1644 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 1072 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан — 71 / 34

город Алматы — 114 / 52

город Шымкент — 101 / 54

Акмолинская область — 42 / 39

Актюбинская область — 41 / 32

Алматинская область — 117 / 93

Атырауская область — 377 / 325

Восточно-Казахстанская область — 152 / 81

Жамбылская область — 82 / 66

Западно-Казахстанская область — 110 / 35

Карагандинская область — 76 / 48

Костанайская область — 52 / 37

Кызылординская область — 37 / 23

Мангистауская область — 114 / 105

Павлодарская область — 68 / 15

Северо-Казахстанская область — 19 / 11

Туркестанская область — 71 / 22

Всего в стране выявлено 45719 заболевших.