Коронавирус: 377 заболевших в регионе из 1644 по стране

По состоянию на 23:59 часов 3 июля 2020 года в Казахстане выявлены 1644 заболевших коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1644 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 1072 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан — 71 / 34
город Алматы — 114 / 52
город Шымкент — 101 / 54
Акмолинская область — 42 / 39
Актюбинская область — 41 / 32
Алматинская область — 117 / 93
Атырауская область — 377 / 325
Восточно-Казахстанская область — 152 / 81
Жамбылская область — 82 / 66
Западно-Казахстанская область — 110 / 35
Карагандинская область — 76 / 48
Костанайская область — 52 / 37
Кызылординская область — 37 / 23
Мангистауская область — 114 / 105
Павлодарская область — 68 / 15
Северо-Казахстанская область — 19 / 11
Туркестанская область — 71 / 22
Всего в стране выявлено 45719 заболевших.