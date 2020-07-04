Коронавирус: 377 заболевших в регионе из 1644 по стране

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По состоянию на 23:59 часов 3 июля 2020 года в Казахстане выявлены 1644 заболевших коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz. 

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1644 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 1072 без клинических проявлений. 

В разрезе регионов (общая/бессимптомные) 

город Нур-Султан — 71 / 34 

город Алматы — 114 / 52 

город Шымкент — 101 / 54 

Акмолинская область — 42 / 39 

Актюбинская область — 41 / 32 

Алматинская область — 117 / 93 

Атырауская область — 377 / 325 

Восточно-Казахстанская область — 152 / 81 

Жамбылская область — 82 / 66 

Западно-Казахстанская область — 110 / 35 

Карагандинская область — 76 / 48 

Костанайская область — 52 / 37 

Кызылординская область — 37 / 23 

Мангистауская область — 114 / 105 

Павлодарская область — 68 / 15 

Северо-Казахстанская область — 19 / 11 

Туркестанская область — 71 / 22 

Всего в стране выявлено 45719 заболевших.

Administrator

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